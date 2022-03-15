Сверло по металлу Гранит 165044, HSS-G, 3.2 мм
Арт. 9013473619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|3
- Сверло по металлу ГРАНИТ 165044 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали
Преимущества
- Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность
- Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке