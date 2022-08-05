Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
Арт. О00000016506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Система пылеудаления
|Нет
- Перфоратор Вихрь П-1400к-в 72/3/8 применяется для проделывания отверстий в твердых материалах: металле, бетоне, кирпиче. Функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS-plus делает процесс замены расходного материала легким и быстрым. Вертикальное расположение двигателя обеспечивает высокую мощность и лучшее охлаждение. Это способствует более продолжительной работе. Модель оснащена предохранительной муфтой, которая отключает вращение инструмента при его заклинивании.
Преимущества
- Блокировка кнопки включения
- Антивибрационная система (АВТ)
- Прорезиненный ударопрочный корпус
- Рукоять с мягкой накладкой для надежного хвата
- Система защиты рабочего механизма от попадания пыли
- Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом
- Наличие регулируемого ограничителя глубины сверления
- Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предохраняя от перегрева
- Благодаря функции долбления перфоратор отлично подойдет для прокладки кабель-каналов и удаления кафельной плитки