Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж

Перфоратор Вихрь П-1400к-в 72/3/8 применяется для проделывания отверстий в твердых материалах: металле, бетоне, кирпиче. Функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS-plus делает процесс замены расходного материала легким и быстрым. Вертикальное расположение двигателя обеспечивает высокую мощность и лучшее охлаждение. Это способствует более продолжительной работе. Модель оснащена предохранительной муфтой, которая отключает вращение инструмента при его заклинивании.

Преимущества