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Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
5.0
1
6 090 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
    Арт. О00000016506
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1400 К-В 72/3/8, 1400 Вт, 5 Дж

      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016506
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Система пылеудаления
      		Нет
      Все характеристики
      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Вихрь П-1400к-в 72/3/8 применяется для проделывания отверстий в твердых материалах: металле, бетоне, кирпиче. Функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS-plus делает процесс замены расходного материала легким и быстрым. Вертикальное расположение двигателя обеспечивает высокую мощность и лучшее охлаждение. Это способствует более продолжительной работе. Модель оснащена предохранительной муфтой, которая отключает вращение инструмента при его заклинивании.

        Преимущества 

        • Блокировка кнопки включения
        • Антивибрационная система (АВТ)
        • Прорезиненный ударопрочный корпус
        • Рукоять с мягкой накладкой для надежного хвата
        • Система защиты рабочего механизма от попадания пыли
        • Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом
        • Наличие регулируемого ограничителя глубины сверления
        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предохраняя от перегрева
        • Благодаря функции долбления перфоратор отлично подойдет для прокладки кабель-каналов и удаления кафельной плитки