Аналоги аккумулятора Bosch 12v
Найдено 6 товаров
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- 1 600 ₽2 130 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -530 ₽
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- 1 890 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 000 ₽
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12, 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8, 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аналоги аккумулятора bosch 12v в Москве по цене от 1600 до 8996 рублей. В наличии более 6 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.