Аккумуляторы Практика для Makita 12в
Найдено 4 товара
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- 3 540 ₽4 700 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 160 ₽
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- 2 049 ₽2 450 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -401 ₽
- Персональная скидка
- 2 200 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -690 ₽
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- 1 200 ₽1 575 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8, 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -375 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы практика для makita 12в в Москве по цене от 1200 до 3540 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.