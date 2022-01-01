Диск пильный Атака 130*24*16 дерево
Арт. Х151001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный Атака применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Подходят для быстрого, грубого распила мягкой или твердой древесины, фанеры.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы