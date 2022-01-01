Диск пильный Атака 130*24*16 дерево

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Диск пильный Атака применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Подходят для быстрого, грубого распила мягкой или твердой древесины, фанеры.