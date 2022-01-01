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Диск пильный Атака 130*24*16 дерево
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 130*24*16 дерево
    Арт. Х151001
    Диск пильный Атака 130*24*16 дерево
    Диск пильный Атака 130*24*16 дерево
      Диск пильный Атака 130*24*16 дерево
      Диск пильный Атака 130*24*16 дерево

      Диск пильный Атака 130*24*16 дерево

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151001

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный Атака применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Подходят для быстрого, грубого распила мягкой или твердой древесины, фанеры.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы