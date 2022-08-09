Торцовочная пила Crown CT15233P для заготовок из дерева

Преимущества

Рукоять обрезинена для крепкого хвата CROWN CT15233P

Боковые подпорки упрощают работу с длинными заготовками

Регулировка угла наклона пильного диска - для наклонных пропилов

Регулировка угла поворота диска - для угловых пропилов

Струбцина позволяет надежно зафиксировать заготовку во время работы

Инструмент имеет специальное положение для транспортировки - так он занимает меньше места

Торцевая пила CROWN CT15233P используется для пиления твердой и мягкой древесины под различными углами. Имеет возможность горизонтального перемещения корпуса для работы с широкими заготовками. Лазерный указатель повышает точность пропила. Встроенный LED-фонарь оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных местах. Фиксатор шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Система пылеудаления дает возможность собирать опилки или подключать пылесос, оставляя рабочее место чистым.