Торцовочная пила Crown CT15233P для заготовок из дерева
Арт. О00000031158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|1800
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Возможность подключения к пылесосу
|Да
- Торцевая пила CROWN CT15233P используется для пиления твердой и мягкой древесины под различными углами. Имеет возможность горизонтального перемещения корпуса для работы с широкими заготовками. Лазерный указатель повышает точность пропила. Встроенный LED-фонарь оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных местах. Фиксатор шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Система пылеудаления дает возможность собирать опилки или подключать пылесос, оставляя рабочее место чистым.
Преимущества
- Рукоять обрезинена для крепкого хвата CROWN CT15233P
- Боковые подпорки упрощают работу с длинными заготовками
- Регулировка угла наклона пильного диска - для наклонных пропилов
- Регулировка угла поворота диска - для угловых пропилов
- Струбцина позволяет надежно зафиксировать заготовку во время работы
- Инструмент имеет специальное положение для транспортировки - так он занимает меньше места