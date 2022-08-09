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Торцовочная пила Crown CT15233P для заготовок из дерева
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Crown CT15233P для заготовок из дерева
    Арт. О00000031158
    5.0
    1
    Торцовочная пила Crown CT15233P для заготовок из дерева

      Торцовочная пила Crown CT15233P для заготовок из дерева

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, Вт
      		1800
      Возможность подключения к пылесосу
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцевая пила CROWN CT15233P используется для пиления твердой и мягкой древесины под различными углами. Имеет возможность горизонтального перемещения корпуса для работы с широкими заготовками. Лазерный указатель повышает точность пропила. Встроенный LED-фонарь оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных местах. Фиксатор шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Система пылеудаления дает возможность собирать опилки или подключать пылесос, оставляя рабочее место чистым.

        Преимущества

        • Рукоять обрезинена для крепкого хвата CROWN CT15233P
        • Боковые подпорки упрощают работу с длинными заготовками
        • Регулировка угла наклона пильного диска - для наклонных пропилов
        • Регулировка угла поворота диска - для угловых пропилов
        • Струбцина позволяет надежно зафиксировать заготовку во время работы
        • Инструмент имеет специальное положение для транспортировки - так он занимает меньше места