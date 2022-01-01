Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
Арт. О00000033123
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Совместимость
|Denzel
|
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Батарея аккумуляторная IB-12-2.0 (2.0 Ач; 12 В; Li-Ion) Denzel 28431 обеспечивает необходимую мощность и производительность шуруповерта Denzel CDL-IB-12-02 (арт. 26111). Обладает превосходными техническими характеристиками: высокой емкостью 2.0 Ач, низким саморазрядом, отсутствием эффекта памяти.
Преимущества
- Защита от перегрузки и короткого замыкания - АКБ автоматически отключается при критических значениях тока
- Защита от перегрева - встроенный предохранитель не дает аккумулятору работать при критической температуре, тем самым гарантируя его сохранность
- Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда - автоматический контроллер существенно продлевает срок службы аккумулятора
- LED-индикатор уровня заряда - позволяет с легкостью отследить, когда нужно зарядить аккумулятор
- Малый вес 250 г - аккумулятор не утяжеляет шуруповерт, что дает возможность оператору комфортно работать даже продолжительное время