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Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
    Арт. О00000033123
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion

      Батарея аккумуляторная Denzel IB-12-2.0 28431, 2.0 Ач, 12 В, Li-Ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033123

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Denzel
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарея аккумуляторная IB-12-2.0 (2.0 Ач; 12 В; Li-Ion) Denzel 28431 обеспечивает необходимую мощность и производительность шуруповерта Denzel CDL-IB-12-02 (арт. 26111). Обладает превосходными техническими характеристиками: высокой емкостью 2.0 Ач, низким саморазрядом, отсутствием эффекта памяти.

        Преимущества

        • Защита от перегрузки и короткого замыкания - АКБ автоматически отключается при критических значениях тока
        • Защита от перегрева - встроенный предохранитель не дает аккумулятору работать при критической температуре, тем самым гарантируя его сохранность
        • Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда - автоматический контроллер существенно продлевает срок службы аккумулятора
        • LED-индикатор уровня заряда - позволяет с легкостью отследить, когда нужно зарядить аккумулятор
        • Малый вес 250 г - аккумулятор не утяжеляет шуруповерт, что дает возможность оператору комфортно работать даже продолжительное время