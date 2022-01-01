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Диск пильный Атака 216*60*30 дерево
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 216*60*30 дерево
    Арт. 901092
    Диск пильный Атака 216*60*30 дерево

      Диск пильный Атака 216*60*30 дерево

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901092

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск АТАКА Профи 216x60Tx30 8079140 предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.

        Преимущества

        • Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила
        • Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой
        • Высокопрочный припой
        • Полотно из высококачественной инструментальной стали
        • Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
        • Современная технология изготовления