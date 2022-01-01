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Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
    Арт. Х151048
    Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
    Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
    Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
      Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
      Диск пильный Атака 400*40*50 дерево
      Диск пильный Атака 400*40*50 дерево

      Диск пильный Атака 400*40*50 дерево

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151048

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный профи АТАКА 8079020 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы