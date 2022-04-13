Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010003 (160x24x20/16 мм)

Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010003 - предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок. В комплекте переходное кольцо с посадочным отверстием 16 мм.