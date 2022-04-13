Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010010 (250x24x50/32/30/25.4 мм)
Арт. 9010202405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010010 предназначен для циркулярной или отрезной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок. В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 50 мм, 32 мм, 30 мм и 25.4 мм.