Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010010 (250x24x50/32/30/25.4 мм)

Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010010 предназначен для циркулярной или отрезной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок. В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 50 мм, 32 мм, 30 мм и 25.4 мм.