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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
3.2
6
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
    Арт. Х1061122
    3.2
    6
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1061122
      3.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10М 50011 - инструмент для работы с шурупами и просверливания отверстий диаметром до 20 мм в заготовках из дерева, металла или пластика. Малый вес устройства позволяет долгое время работать без усталости, а высокое значение крутящего момента уменьшает время операций.

        Преимущества

        • Металлические детали редуктора
        • Электрический тормоз выбега
        • Зарядка аккумлятора - 1 час
        • Быстрозажимной патрон
        • Рукоятка имеет резиновые накладки и не скользит в руке
        • Реверс позволяет выкручивать шурупы и особенно пригодится при заклинивании сверла в заготовке
        • Ручной регулятор крутящего момента повышает точность работ с крепежом