Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011
Арт. Х1061122
Характеристики
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Производитель
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10М 50011 - инструмент для работы с шурупами и просверливания отверстий диаметром до 20 мм в заготовках из дерева, металла или пластика. Малый вес устройства позволяет долгое время работать без усталости, а высокое значение крутящего момента уменьшает время операций.
Преимущества
- Металлические детали редуктора
- Электрический тормоз выбега
- Зарядка аккумлятора - 1 час
- Быстрозажимной патрон
- Рукоятка имеет резиновые накладки и не скользит в руке
- Реверс позволяет выкручивать шурупы и особенно пригодится при заклинивании сверла в заготовке
- Ручной регулятор крутящего момента повышает точность работ с крепежом