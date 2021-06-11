Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10 50011

Преимущества

Металлические детали редуктора

Электрический тормоз выбега

Зарядка аккумлятора - 1 час

Быстрозажимной патрон

Рукоятка имеет резиновые накладки и не скользит в руке

Реверс позволяет выкручивать шурупы и особенно пригодится при заклинивании сверла в заготовке

Ручной регулятор крутящего момента повышает точность работ с крепежом

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-12ЭР/10М 50011 - инструмент для работы с шурупами и просверливания отверстий диаметром до 20 мм в заготовках из дерева, металла или пластика. Малый вес устройства позволяет долгое время работать без усталости, а высокое значение крутящего момента уменьшает время операций.