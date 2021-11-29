Преимущества

Двухскоростной редуктор

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

18 ступеней крутящего момента

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. 18 ступеней крутящего момента и позиция сверления расширяют спектр работ. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.