Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
Арт. X1048041302568
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. 18 ступеней крутящего момента и позиция сверления расширяют спектр работ. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- 18 ступеней крутящего момента
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ