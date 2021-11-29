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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
4.0
21
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
    Арт. X1048041302568
    4.0
    21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302568
      4.0
      21

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWYE снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. 18 ступеней крутящего момента и позиция сверления расширяют спектр работ. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • 18 ступеней крутящего момента
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ