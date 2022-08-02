Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
Арт. Х106759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 K2A предназначена для бытовых ремонтных работ дома и на даче. Мощный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент - 16Нм. Быстрозажимной патрон служит для быстрой замены рабочей оснастки инструмента. Функция реверса регулируется двухрежимным переключателем. Ёмкостная аккумуляторная батарея заряжается 3-5 часов.
Преимущества
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Имеет небольшой вес благодаря пластиковому корпусу
- С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта
- Емкостный Ni-Cd аккумулятор - 1.3Ач