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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
    Арт. Х106759
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106759
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 K2A предназначена для бытовых ремонтных работ дома и на даче. Мощный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент - 16Нм. Быстрозажимной патрон служит для быстрой замены рабочей оснастки инструмента. Функция реверса регулируется двухрежимным переключателем. Ёмкостная аккумуляторная батарея заряжается 3-5 часов.

        Преимущества

        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Имеет небольшой вес благодаря пластиковому корпусу
        • С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта
        • Емкостный Ni-Cd аккумулятор - 1.3Ач