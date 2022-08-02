Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112K2A

Преимущества

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Имеет небольшой вес благодаря пластиковому корпусу

С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта

Емкостный Ni-Cd аккумулятор - 1.3Ач

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 K2A предназначена для бытовых ремонтных работ дома и на даче. Мощный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент - 16Нм. Быстрозажимной патрон служит для быстрой замены рабочей оснастки инструмента. Функция реверса регулируется двухрежимным переключателем. Ёмкостная аккумуляторная батарея заряжается 3-5 часов.