Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 
    Арт. О00000032262
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 
      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 
      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 

      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024, 190х20/16, 24 зуб., 2.2 мм 

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032262

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 519024 предназначен для торцовочных, циркулярных пил и распиловочных станков. Применяется для реза по древесине.

        Преимущества

        • Зубья изготовлены из улучшенного твердого сплава и имеют специальную заточку, что обеспечивает качественный рез без сколов
        • Прорези в теле диска обеспечивают плавный ход, высокую стабильность, точность, снижают уровень вибрации и шума