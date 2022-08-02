Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00
Арт. О00000030700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|2.3
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Ширина скашивания леской, см
|45
- Бензиномоторный кусторез Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00 используется для ухода за газоном, скашивания густой травы и заготовки сена. Велосипедная рукоятка обеспечивает максимальный контроль над инструментов в процессе работы. Благодаря ремню ранцевого типа нагрузка равномерно распределяется на плечи пользователя, что обеспечивает снижение утомляемости при продолжительной работе
Преимущества
- Трехлопастной нож - возможность заготовка сена и скашивание мелкого кустарника
- Праймер для подкачки топлива в карбюратор
- Электронное зажигание Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00
- Неразборная штанга - надежность конструкции
- Стержневой стальной вал
- Разгрузочный ремень ранцевого типа
- Полуавтоматическая триммерная головка