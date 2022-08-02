Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00
    Арт. О00000030700
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00

      Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030700
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8
      Мощность, л.с.
      		2.3
      Ширина скашивания леской, см
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиномоторный кусторез Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00 используется для ухода за газоном, скашивания густой травы и заготовки сена. Велосипедная рукоятка обеспечивает максимальный контроль над инструментов в процессе работы. Благодаря ремню ранцевого типа нагрузка равномерно распределяется на плечи пользователя, что обеспечивает снижение утомляемости при продолжительной работе

        Преимущества

        • Трехлопастной нож - возможность заготовка сена и скашивание мелкого кустарника
        • Праймер для подкачки топлива в карбюратор
        • Электронное зажигание Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00
        • Неразборная штанга - надежность конструкции
        • Стержневой стальной вал
        • Разгрузочный ремень ранцевого типа
        • Полуавтоматическая триммерная головка