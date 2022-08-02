Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00

Преимущества

Трехлопастной нож - возможность заготовка сена и скашивание мелкого кустарника

Праймер для подкачки топлива в карбюратор

Электронное зажигание Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00

Неразборная штанга - надежность конструкции

Стержневой стальной вал

Разгрузочный ремень ранцевого типа

Полуавтоматическая триммерная головка

Бензиномоторный кусторез Интерскол КБ-25/43В 634.1.2.00 используется для ухода за газоном, скашивания густой травы и заготовки сена. Велосипедная рукоятка обеспечивает максимальный контроль над инструментов в процессе работы. Благодаря ремню ранцевого типа нагрузка равномерно распределяется на плечи пользователя, что обеспечивает снижение утомляемости при продолжительной работе