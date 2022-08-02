Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/52В 450.01.0.00

Преимущества

Стержневой стальной вал

Высокая мобильность благодаря бензиновому двигателю

Цилиндро-поршневая группа с упрочняющим покрытием - фермерский (полупрофессиональный) класс

Праймер - легкий запуск мотора

Электронное зажигание

Система виброгашения

Неразборная штанга, увеличивающая надежность Интерскол КБ-25/52В

Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы

Угловой редуктор, увеличивающий момент на оснастке

Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора

Возможность использования для заготовки сена (работа с ножом)

Разгрузочный ремень типа "портупея" снижает нагрузку на руки

Эргономичные рукоятки

Модифицированная конструкция полуавтоматической головки для лески на защелках

В качестве режущего элемента можно установить леску или трехлопастной нож

Бензиномоторный кусторез Интерскол КБ-25/52В подходит для ухода за газоном, скашивания густых зарослей травы. Оснащен трехлопастным ножом и полуавтоматической головкой с леской 3 мм., поэтому инструмент универсален в использовании. Имеет велосипедную рукоятку, удобный разгрузочный ремень и систему виброгашения, что способствует комфорту при длительной работе