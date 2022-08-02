Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/52В 450.01.0.00
Арт. Ю00000026031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|3.1
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Ширина скашивания леской, см
|45
- Бензиномоторный кусторез Интерскол КБ-25/52В подходит для ухода за газоном, скашивания густых зарослей травы. Оснащен трехлопастным ножом и полуавтоматической головкой с леской 3 мм., поэтому инструмент универсален в использовании. Имеет велосипедную рукоятку, удобный разгрузочный ремень и систему виброгашения, что способствует комфорту при длительной работе
Преимущества
- Стержневой стальной вал
- Высокая мобильность благодаря бензиновому двигателю
- Цилиндро-поршневая группа с упрочняющим покрытием - фермерский (полупрофессиональный) класс
- Праймер - легкий запуск мотора
- Электронное зажигание
- Система виброгашения
- Неразборная штанга, увеличивающая надежность Интерскол КБ-25/52В
- Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы
- Угловой редуктор, увеличивающий момент на оснастке
- Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
- Возможность использования для заготовки сена (работа с ножом)
- Разгрузочный ремень типа "портупея" снижает нагрузку на руки
- Эргономичные рукоятки
- Модифицированная конструкция полуавтоматической головки для лески на защелках
- В качестве режущего элемента можно установить леску или трехлопастной нож