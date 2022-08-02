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Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/52В 450.01.0.00
5.0
1
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Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/52В 450.01.0.00
    Арт. Ю00000026031
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/52В 450.01.0.00

      Бензиновый триммер Интерскол КБ-25/52В 450.01.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000026031
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8
      Мощность, л.с.
      		3.1
      Ширина скашивания леской, см
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиномоторный кусторез Интерскол КБ-25/52В подходит для ухода за газоном, скашивания густых зарослей травы. Оснащен трехлопастным ножом и полуавтоматической головкой с леской 3 мм., поэтому инструмент универсален в использовании. Имеет велосипедную рукоятку, удобный разгрузочный ремень и систему виброгашения, что способствует комфорту при длительной работе

        Преимущества

        • Стержневой стальной вал
        • Высокая мобильность благодаря бензиновому двигателю
        • Цилиндро-поршневая группа с упрочняющим покрытием - фермерский (полупрофессиональный) класс
        • Праймер - легкий запуск мотора
        • Электронное зажигание
        • Система виброгашения
        • Неразборная штанга, увеличивающая надежность Интерскол КБ-25/52В
        • Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы
        • Угловой редуктор, увеличивающий момент на оснастке
        • Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
        • Возможность использования для заготовки сена (работа с ножом)
        • Разгрузочный ремень типа "портупея" снижает нагрузку на руки
        • Эргономичные рукоятки
        • Модифицированная конструкция полуавтоматической головки для лески на защелках
        • В качестве режущего элемента можно установить леску или трехлопастной нож