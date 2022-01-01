Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.

Преимущества

Магнитный наконечник

Выдерживает тяжелые условия работы

Износостойкие

Биты Kraftool 26122-2-50-10 изготовлены из Cr-Mo, которая отличается особой прочностью, а значит биты подходят для профессионального использования на строительных площадках. Наконечник имеет специальную конструкцию - точная геометрия, насечки и закаленные грани, чтобы биты могли выдерживать тяжелые условия работы. Магнитный наконечник позволяет оснастке надежно удерживать крепеж. Хвостовик 1/4" Е надежно крепится как в патроне шуруповерта, так и в ручной отвертке, обеспечивая безопасную работу пользователя.