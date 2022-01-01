Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.
Арт. Ю00000004406
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.114
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Особенности бит
|профессиональная
- Биты Kraftool 26122-2-50-10 изготовлены из Cr-Mo, которая отличается особой прочностью, а значит биты подходят для профессионального использования на строительных площадках. Наконечник имеет специальную конструкцию - точная геометрия, насечки и закаленные грани, чтобы биты могли выдерживать тяжелые условия работы. Магнитный наконечник позволяет оснастке надежно удерживать крепеж. Хвостовик 1/4" Е надежно крепится как в патроне шуруповерта, так и в ручной отвертке, обеспечивая безопасную работу пользователя.
Преимущества
- Магнитный наконечник
- Выдерживает тяжелые условия работы
- Износостойкие