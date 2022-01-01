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Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.
443 ₽
Наборы бит
    Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.
    Арт. Ю00000004406
    Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.
    Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.
      Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.
      Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.

      Биты PH2, 50 мм, тип хвостовика E 1/4" Kraftool 26122-2-50-10, 10 шт.

      443 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000004406

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.114
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      443 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биты Kraftool 26122-2-50-10 изготовлены из Cr-Mo, которая отличается особой прочностью, а значит биты подходят для профессионального использования на строительных площадках.  Наконечник имеет специальную конструкцию - точная геометрия, насечки и закаленные грани, чтобы биты могли выдерживать тяжелые условия работы. Магнитный наконечник позволяет оснастке надежно удерживать крепеж. Хвостовик 1/4" Е надежно крепится как в патроне шуруповерта, так и в ручной отвертке, обеспечивая безопасную работу пользователя. 

        Преимущества

        • Магнитный наконечник
        • Выдерживает тяжелые условия работы
        • Износостойкие