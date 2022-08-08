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Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E
    Арт. О00000031761
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E

      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E предназначена для слесарно-монтажных работ по резке и шлифованию заготовок из материалов различной плотности: метала, камня, плитки, керамогранита и т.д. Дополнительную рукоятку можно установить в двух положениях: справа и слева от редуктора. Предусмотрена самоочистка рабочей зоны, благодаря воздушному обдуву.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Дополнительная рукоятка для удобства работы
        • Вентиляционные отверстия для долгого срока службы
        • Точная настройка и фиксация защитного кожуха осуществляется с помощью быстродействующего зажима