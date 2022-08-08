Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E
Арт. О00000031761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E предназначена для слесарно-монтажных работ по резке и шлифованию заготовок из материалов различной плотности: метала, камня, плитки, керамогранита и т.д. Дополнительную рукоятку можно установить в двух положениях: справа и слева от редуктора. Предусмотрена самоочистка рабочей зоны, благодаря воздушному обдуву.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Вентиляционные отверстия для долгого срока службы
- Точная настройка и фиксация защитного кожуха осуществляется с помощью быстродействующего зажима