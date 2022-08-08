Преимущества

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Дополнительная рукоятка для удобства работы

Вентиляционные отверстия для долгого срока службы

Точная настройка и фиксация защитного кожуха осуществляется с помощью быстродействующего зажима

Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-1000-125E предназначена для слесарно-монтажных работ по резке и шлифованию заготовок из материалов различной плотности: метала, камня, плитки, керамогранита и т.д. Дополнительную рукоятку можно установить в двух положениях: справа и слева от редуктора. Предусмотрена самоочистка рабочей зоны, благодаря воздушному обдуву.