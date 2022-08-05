Преимущества

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ в два раза повышает ресурс

Система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность под нагрузкой

Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С, чем остальные технологии Lithium-Ion

Мощный ударный механизм обеспечивает 2.5 Дж энергию удара и низкую 8.9 м/с вибрацию

Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю

Полностью металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерен для увеличения срока службы

Индикатор уровня заряда показывает оставшийся заряд аккумулятора

Совместим с M18 CDE системой пылеудаления

Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж имеет три режима работы: сверление с ударом и без, удар. Также имеет возможность установки долота под нужным углом с последующей фиксацией. Полностью металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы. Индикатор уровня заряда позволяет своевременно заменить аккумулятор и избежать перерывов в работе. Ограничитель глубины сверления помогает делать точные отверстия для качественной деятельности. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.