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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж
    Арт. О00000032637
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Milwaukee M18 CH-0X FUEL 4933471275, 2.5 Дж имеет три режима работы: сверление с ударом и без, удар. Также имеет возможность установки долота под нужным углом с последующей фиксацией. Полностью металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы. Индикатор уровня заряда позволяет своевременно заменить аккумулятор и избежать перерывов в работе. Ограничитель глубины сверления помогает делать точные отверстия для качественной деятельности. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ в два раза повышает ресурс
        • Система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность под нагрузкой
        • Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С, чем остальные технологии Lithium-Ion
        • Мощный ударный механизм обеспечивает 2.5 Дж энергию удара и низкую 8.9 м/с вибрацию
        • Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю
        • Полностью металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерен для увеличения срока службы
        • Индикатор уровня заряда показывает оставшийся заряд аккумулятора
        • Совместим с M18 CDE системой пылеудаления