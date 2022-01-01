Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.
Арт. Ю00000030830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки по дереву T101D подходят для использования с лобзиками. Пилками можно работать с заготовками из твердых и мягких пород дерева, древесностружечными плитами, столярными плитами толщиной 10-45 мм, столярными волокнистыми панелями толщиной 10-45 мм.
Преимущества
- Конструкция пилок изготовлена из высокоуглеродистой стали
- Шлифованный задний угол и шлифованные зубья