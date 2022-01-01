Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.

Пилки по дереву T101D подходят для использования с лобзиками. Пилками можно работать с заготовками из твердых и мягких пород дерева, древесностружечными плитами, столярными плитами толщиной 10-45 мм, столярными волокнистыми панелями толщиной 10-45 мм.

Преимущества