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Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.
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Пилки для лобзиков
    Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.
    Арт. Ю00000030830
    Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.
    Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.
      Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.
      Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.

      Набор пилок по дереву Metabo T101D 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000030830

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки по дереву T101D подходят для использования с лобзиками. Пилками можно работать с заготовками из твердых и мягких пород дерева, древесностружечными плитами, столярными плитами толщиной 10-45 мм, столярными волокнистыми панелями толщиной 10-45 мм.

        Преимущества

        • Конструкция пилок изготовлена из высокоуглеродистой стали
        • Шлифованный задний угол и шлифованные зубья