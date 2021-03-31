Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
Арт. О00000026729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.9
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Мощность, л.с.
|2.3
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Бензотриммер P.I.T. Стандарт P73102A подходит для резки травы и мелкого кустарника. В качестве режущего элемента можно использовать специальный нож или триммерную леску. Триммер оборудован двухтактным бензиновым двигателем, благодаря которому способен достигать 8500 оборотов в минуту. Наличие защитного кожуха предохраняет пользователя от травм
Преимущества
- Полуавтоматическая подача лески
- Обрезиненные ручки для удобного захвата
- Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
- Наплечный ремень в комплекте - для продолжительной работы без усталости
- Высокая ремонтопригодность P.I.T. Стандарт P73102A и доступность запасных частей