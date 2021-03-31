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Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
    Арт. О00000026729
    4.5
    2
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
    Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A
      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A

      Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026729
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.9
      Мощность, л.с.
      		2.3
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер P.I.T. Стандарт P73102A подходит для резки травы и мелкого кустарника. В качестве режущего элемента можно использовать специальный нож или триммерную леску. Триммер оборудован двухтактным бензиновым двигателем, благодаря которому способен достигать 8500 оборотов в минуту. Наличие защитного кожуха предохраняет пользователя от травм

        Преимущества

        • Полуавтоматическая подача лески
        • Обрезиненные ручки для удобного захвата
        • Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
        • Наплечный ремень в комплекте - для продолжительной работы без усталости
        • Высокая ремонтопригодность P.I.T. Стандарт P73102A и доступность запасных частей