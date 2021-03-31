Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P73102A

Преимущества

Полуавтоматическая подача лески

Обрезиненные ручки для удобного захвата

Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву

Наплечный ремень в комплекте - для продолжительной работы без усталости

Высокая ремонтопригодность P.I.T. Стандарт P73102A и доступность запасных частей

Бензотриммер P.I.T. Стандарт P73102A подходит для резки травы и мелкого кустарника. В качестве режущего элемента можно использовать специальный нож или триммерную леску. Триммер оборудован двухтактным бензиновым двигателем, благодаря которому способен достигать 8500 оборотов в минуту. Наличие защитного кожуха предохраняет пользователя от травм