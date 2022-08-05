Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
Арт. Х14304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1500
- Аккумуляторный перфоратор HITACHI DH18DSL предназначен для сверления отверстий и бурения. Он имеет два режима работы - сверление с ударом и без. Первый также предусматривает два режима: стандартный - для буров большого размера, и экономичный - для буров малого размера. Функция реверса упрощает выведения застрявшего сверла из материала. Яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Удобная обрезиненная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания. Инструмент поставляется в кейсе.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Инструмент оснащен патроном SDS-plus для осуществления быстрой и легкой замены оснастки
- Два режима работы. С помощью двухпозиционного тумблера можно переключаться между двумя режимами работы - сверление с ударом и без
- Самостоятельная замена угольных щеток. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры
- Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с аккумуляторным перфоратором HITACHI DH18DSL поставляется ограничитель глубины для осуществления точного по размерам сверления несквозных отверстий
- Надежный хват. Удобная прорезиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками без проскальзывания
- 2 режима энергии удара: стандартный для буров большого диаметра, и экономичный для буров малого диаметра
- Самая высокая скорость сверления в своем классе
- Индикатор заряда аккумулятора на корпусе
- Узкая обрезиненная рукоятка для удобного хвата инструмента
- Светодиодная подсветка на корпусе для работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-Ion аккумуляторы можно заряжать без предварительной полной разрядки
- Малый вес для неутомительной работы