Перфоратор Hitachi DH 18 DSL

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Инструмент оснащен патроном SDS-plus для осуществления быстрой и легкой замены оснастки

Два режима работы. С помощью двухпозиционного тумблера можно переключаться между двумя режимами работы - сверление с ударом и без

Самостоятельная замена угольных щеток. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры

Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с аккумуляторным перфоратором HITACHI DH18DSL поставляется ограничитель глубины для осуществления точного по размерам сверления несквозных отверстий

Надежный хват. Удобная прорезиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками без проскальзывания

2 режима энергии удара: стандартный для буров большого диаметра, и экономичный для буров малого диаметра

Самая высокая скорость сверления в своем классе

Индикатор заряда аккумулятора на корпусе

Узкая обрезиненная рукоятка для удобного хвата инструмента

Светодиодная подсветка на корпусе для работы в условиях недостаточной освещенности

Li-Ion аккумуляторы можно заряжать без предварительной полной разрядки

Малый вес для неутомительной работы

Аккумуляторный перфоратор HITACHI DH18DSL предназначен для сверления отверстий и бурения. Он имеет два режима работы - сверление с ударом и без. Первый также предусматривает два режима: стандартный - для буров большого размера, и экономичный - для буров малого размера. Функция реверса упрощает выведения застрявшего сверла из материала. Яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Удобная обрезиненная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания. Инструмент поставляется в кейсе.