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Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Арт. Х14304
    5.0
    1
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
    Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL
      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL

      Перфоратор Hitachi DH 18 DSL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14304
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор HITACHI DH18DSL предназначен для сверления отверстий и бурения. Он имеет два режима работы - сверление с ударом и без. Первый также предусматривает два режима: стандартный - для буров большого размера, и экономичный - для буров малого размера. Функция реверса упрощает выведения застрявшего сверла из материала. Яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Удобная обрезиненная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания. Инструмент поставляется в кейсе.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Инструмент оснащен патроном SDS-plus для осуществления быстрой и легкой замены оснастки
        • Два режима работы. С помощью двухпозиционного тумблера можно переключаться между двумя режимами работы - сверление с ударом и без
        • Самостоятельная замена угольных щеток. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры
        • Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с аккумуляторным перфоратором HITACHI DH18DSL поставляется ограничитель глубины для осуществления точного по размерам сверления несквозных отверстий
        • Надежный хват. Удобная прорезиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками без проскальзывания
        • 2 режима энергии удара: стандартный для буров большого диаметра, и экономичный для буров малого диаметра
        • Самая высокая скорость сверления в своем классе
        • Индикатор заряда аккумулятора на корпусе
        • Узкая обрезиненная рукоятка для удобного хвата инструмента
        • Светодиодная подсветка на корпусе для работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-Ion аккумуляторы можно заряжать без предварительной полной разрядки
        • Малый вес для неутомительной работы