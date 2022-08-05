Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж

Преимущества

Быстрая смена насадок. Процедура смены рабочих насадок не занимает много времени и не требует вспомогательных инструментов, поскольку модель оснащена быстрозажимным патроном типа SDS-plus

Удобное пользование инструментом. Дополнительная рукоятка, переставляемая в пределах 360 градусов с интервалом 30 градусов, облегчает работу оператора при неудобном положении рук

Мощный мотор постоянного тока

У аккумуляторного перфоратора Makita HR 160 DWA три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление

Предохранительная муфта расцепления предотвращает рывок перфоратора при блокировке бура

Управляющая электроника обеспечивает простую регулировку числа оборотов и интенсивности ударов, что дает возможность максимально эффективно работать с различными материалами

Система пылеудаления

Оптимизации рабочего времени способствует наличие тормоза двигателя - не нужно ждать полной остановки сверла по окончании сверления

Аккумуляторный перфоратор Makita HR 160 DWA совмещает в себе сразу три инструмента: дрель, перфоратор и легкий отбойный молоток. При весе 2.5 кг инструмент обладает силой удара в 1.2 Дж, это и обеспечивает его мощность и работоспособность. Эргономичная конструкция лучше переводит усилие на бур, небольшой вес гарантирует удобную, долгосрочную работу. В комплекте 1 аккумулятор.