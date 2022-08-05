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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Арт. Х143243
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR 160 DWA, 1,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143243
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Да
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Makita HR 160 DWA совмещает в себе сразу три инструмента: дрель, перфоратор и легкий отбойный молоток. При весе 2.5 кг инструмент обладает силой удара в 1.2 Дж, это и обеспечивает его мощность и работоспособность. Эргономичная конструкция лучше переводит усилие на бур, небольшой вес гарантирует удобную, долгосрочную работу. В комплекте 1 аккумулятор.

        Преимущества

        • Быстрая смена насадок. Процедура смены рабочих насадок не занимает много времени и не требует вспомогательных инструментов, поскольку модель оснащена быстрозажимным патроном типа SDS-plus
        • Удобное пользование инструментом. Дополнительная рукоятка, переставляемая в пределах 360 градусов с интервалом 30 градусов, облегчает работу оператора при неудобном положении рук
        • Мощный мотор постоянного тока
        • У аккумуляторного перфоратора Makita HR 160 DWA три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
        • Предохранительная муфта расцепления предотвращает рывок перфоратора при блокировке бура
        • Управляющая электроника обеспечивает простую регулировку числа оборотов и интенсивности ударов, что дает возможность максимально эффективно работать с различными материалами
        • Система пылеудаления
        • Оптимизации рабочего времени способствует наличие тормоза двигателя - не нужно ждать полной остановки сверла по окончании сверления