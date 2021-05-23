Преимущества

Возможность регулировки глубины пропила для подбора оптимального режима работы

Две рукоятки (задняя замкнутой формы и передняя грибовидной формы) - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе

Эффективное пылеудаление благодаря подключению пылесоса или присоединению пылесборного мешка

Циркулярная пила DeWalt DW366-KS - это профессиональный инструмент, применяемый для выполнения отрезных операций. Кожух, состоящий из двух частей, защищает оператора во время работы - от пыли и стружки, а также в нерабочее время - от соприкосновения с режущей оснасткой. Возможно пиление под углом от 0 до 50 градусов.