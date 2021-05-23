Циркулярная пила DeWalt DW366-KS
Арт. Х1271589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1800
- Циркулярная пила DeWalt DW366-KS - это профессиональный инструмент, применяемый для выполнения отрезных операций. Кожух, состоящий из двух частей, защищает оператора во время работы - от пыли и стружки, а также в нерабочее время - от соприкосновения с режущей оснасткой. Возможно пиление под углом от 0 до 50 градусов.
Преимущества
- Возможность регулировки глубины пропила для подбора оптимального режима работы
- Две рукоятки (задняя замкнутой формы и передняя грибовидной формы) - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе
- Эффективное пылеудаление благодаря подключению пылесоса или присоединению пылесборного мешка