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Циркулярная пила DeWalt DW366-KS
5.0
10
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила DeWalt DW366-KS
    Арт. Х1271589
    5.0
    10
    Циркулярная пила DeWalt DW366-KS
    Циркулярная пила DeWalt DW366-KS
      Циркулярная пила DeWalt DW366-KS
      Циркулярная пила DeWalt DW366-KS

      Циркулярная пила DeWalt DW366-KS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271589
      5.0
      10

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила DeWalt DW366-KS - это профессиональный инструмент, применяемый для выполнения отрезных операций. Кожух, состоящий из двух частей, защищает оператора во время работы - от пыли и стружки, а также в нерабочее время - от соприкосновения с режущей оснасткой. Возможно пиление под углом от 0 до 50 градусов.

        Преимущества

        • Возможность регулировки глубины пропила для подбора оптимального режима работы
        • Две рукоятки (задняя замкнутой формы и передняя грибовидной формы) - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе
        • Эффективное пылеудаление благодаря подключению пылесоса или присоединению пылесборного мешка