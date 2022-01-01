Набор бит Практика Профи 776-379, Ph0х25 мм, 2 шт.

Набор бит ПРАКТИКА 776-379, Ph0х25 мм, 2 шт., м агнитные, серия "Профи". Шурупы с крестообразным шлицем Phillips наиболее распространены на рынке благодаря простой технологии изготовления и удобству работы при средней длине шурупа (40-60 мм), что позволяет их массово применять при монтаже гипсокартона, сборке деревянных и легких металлических конструкций. Именно поэтому к данному типу насадок профессионалы предъявляют наиболее высокие требования

