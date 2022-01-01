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Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
125 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
    Арт. О00000020274
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм

      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020274

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, камень, сталь, плитка, стекло
      Вес, кг
      		0.05
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подробное описание товара:

        Насадки абразивные шлифовальные. Карбид кремния. Серия "Эксперт". Насадки абразивные шлифовальные (шарошки) серии «Эксперт» предназначены для обработки изделий из стекла, керамической плитки, искусственного и натурального камня, закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердых пластиков с помощью прямой шлифовальной машины с цанговым зажимом или дрели с кулачковым патроном. Основное применение – снятие заусенцев, зачистка сварных швов, снятие фасок, шлифование, заточка. Изготовлены из карбида кремния (SiC - зеленый).