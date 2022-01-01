Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-350, 25х32 мм
Арт. О00000020274
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|металл, пластик, камень, сталь, плитка, стекло
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Вес, кг
|0.05
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Подробное описание товара:Насадки абразивные шлифовальные. Карбид кремния. Серия "Эксперт". Насадки абразивные шлифовальные (шарошки) серии «Эксперт» предназначены для обработки изделий из стекла, керамической плитки, искусственного и натурального камня, закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердых пластиков с помощью прямой шлифовальной машины с цанговым зажимом или дрели с кулачковым патроном. Основное применение – снятие заусенцев, зачистка сварных швов, снятие фасок, шлифование, заточка. Изготовлены из карбида кремния (SiC - зеленый).