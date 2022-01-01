Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 035-004

Преимущества

4 режущие кромки

алмазная заточка

долговечность и износостойкость

Сверло с четырьмя режущими кромками и алмазной заточкой Практика Эксперт 035-004 предназначено для профессионального применения. Изделие диаметром 12 миллиметров оснащено твердосплавной напайкой особой формы, что обеспечивает долговечность и износостойкость. Подходит для создания отверстий в хрупких и ломких материалах: кафель, стекло, керамика и т.д. Чтобы избежать сколов и трещин, во время работы необходимо использовать охлаждение водой. Сверло не предназначено для работы в ударном режиме и не подходит для сверления изделий, выполненных из керамогранита