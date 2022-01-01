Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 035-004
604 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 035-004
    Арт. О00000024560
    Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 035-004

      Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 035-004

      604 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024560

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      604 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло с четырьмя режущими кромками и алмазной заточкой Практика Эксперт 035-004 предназначено для профессионального применения. Изделие диаметром 12 миллиметров оснащено твердосплавной напайкой особой формы, что обеспечивает долговечность и износостойкость. Подходит для создания отверстий в хрупких и ломких материалах: кафель, стекло, керамика и т.д. Чтобы избежать сколов и трещин, во время работы необходимо использовать охлаждение водой. Сверло не предназначено для работы в ударном режиме и не подходит для сверления изделий, выполненных из керамогранита

        Преимущества

        • 4 режущие кромки
        • алмазная заточка
        • долговечность и износостойкость