Сверло по стеклу Практика Квадро 034-953, 4 мм
Арт. О00000024555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло Практика Эксперт 034-953 с четырьмя режущими кромками предназначено для профессионального использования. Изделие выполнено с алмазной заточкой, имеет диаметр 4 мм и общую длину 60 мм. Сверло подходит для создания отверстий с идеально ровными кромками в хрупких и ломких материалах: кафель, стекло, керамика и т.д. Чтобы избежать сколов и трещин, во время работы необходимо использовать охлаждение водой. Сверло не предназначено для работы в ударном режиме и не подходит для сверления изделий, выполненных из керамогранита
Преимущества
- 4 режущие кромки
- алмазная заточка
- долговечность и износостойкость