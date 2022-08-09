Ленточная шлифмашина Sturm BS8573

Преимущества

Чистая рабочая зона. Ленточная шлифовальная машина Sturm BS8573 оснащена мешком для сбора абразивной пыли, что гарантирует чистую и точную шлифовку

Ведение двумя руками. Дополнительная рукоятка инструмента удобной для захвата формы, что делает возможным работу двумя руками, что улучшает точность и контроль

Обработка впритык. Лента ничем не ограничена сбоку и спереди, что делает возможным обработку впритык к опоре, например паркетного пола вдоль стены

Легкий и удобный шлифовальный аппарат

Быстрое натяжение абразивной ленты

Фиксация пусковой кнопки для непрерывной работы

Возможна стационарная работа, крепление к столу с помощь струбцин BS8573-998 (приобретаются отдельно)

Простота в управлении и удобство в эксплуатации

Ленточная шлифовальная машина Sturm BS8573 предназначен для шлифовки и зачистки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. Благодаря удобному рычагу легко заменять абразивную ленту. Регулировочный винт предназначен для обеспечения ровного движения ленты. Рабочие органы инструмента защищены от попадания пыли, что увеличивает срок службы. Фиксация пусковой кнопки обеспечивает комфортную длительную работу.