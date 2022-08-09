Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Арт. Х11306
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
    Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573
      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573

      Ленточная шлифмашина Sturm BS8573

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11306
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифовальная машина Sturm BS8573 предназначен для шлифовки и зачистки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. Благодаря удобному рычагу легко заменять абразивную ленту. Регулировочный винт предназначен для обеспечения ровного движения ленты. Рабочие органы инструмента защищены от попадания пыли, что увеличивает срок службы. Фиксация пусковой кнопки обеспечивает комфортную длительную работу.

        Преимущества

        • Чистая рабочая зона. Ленточная шлифовальная машина Sturm BS8573 оснащена мешком для сбора абразивной пыли, что гарантирует чистую и точную шлифовку
        • Ведение двумя руками. Дополнительная рукоятка инструмента удобной для захвата формы, что делает возможным работу двумя руками, что улучшает точность и контроль
        • Обработка впритык. Лента ничем не ограничена сбоку и спереди, что делает возможным обработку впритык к опоре, например паркетного пола вдоль стены
        • Легкий и удобный шлифовальный аппарат
        • Быстрое натяжение абразивной ленты
        • Фиксация пусковой кнопки для непрерывной работы
        • Возможна стационарная работа, крепление к столу с помощь струбцин BS8573-998 (приобретаются отдельно)
        • Простота в управлении и удобство в эксплуатации