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Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт
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Для электрических степлеров
Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт
Для электрических степлеров
Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт
Арт. Х13235947
Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт
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Нет в наличии
Арт. Х13235947
Характеристики
Производитель
Ножка
стандартная
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Скоба Stanley 1-TRA708T является сменным элементом для степлеров Stanley Heavy Duty. Применяется для скрепления между собой различных материалов.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы