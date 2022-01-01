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Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт
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Для электрических степлеров
    Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт
    Арт. Х13235947
    Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт

      Скобы STANLEY 1tra708t тип "g" 12мм "heavy duty" 1000шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13235947

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Ножка
      		стандартная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы