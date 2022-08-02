Бензиновый триммер Steher BT-2500-S, разборная штанга, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
Арт. О00000029914
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|9.1
|
Мощность, л.с.
|3.3
|
Ширина скашивания леской, см
|47
- Бензиновый триммер STEHER BT-2500-S, разборная штанга, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3 справляется с жесткой травой и мелкой порослью. Наплечный ремень и велосипедная рукоятка снижают нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Антивибрационная система уменьшает воздействие инструмента на пользователя. Разборная штанга экономит место при хранении и транспортировке изделия
Преимущества
- Бензиновый триммер STEHER BT-2500-S не зависит от розетки
- Велосипедная рукоять разгружает руки оператора
- Управление на рукояти упрощает управление
- Полуавтоматическая катушка экономит время пользователя
- Мощный двигатель справляется с жесткой травой и мелкой порослью
- Небольшой вес