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Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Арт. О00000016378
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3

      Бензиновый триммер Steher BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		9
      Мощность, л.с.
      		3.3
      Ширина скашивания леской, см
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер STEHER BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3 справляется с жесткой травой и мелкой порослью. Наплечный ремень и велосипедная рукоятка снижают нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Антивибрационная система уменьшает воздействие инструмента на пользователя. Управление косой вынесено на рукоять для облегчения использования

        Преимущества

        • Бензиновый триммер STEHER BT-2500 не зависит от розетки
        • Велосипедная рукоять разгружает руки оператора
        • Управление на рукояти упрощает управление
        • Полуавтоматическая катушка экономит время пользователя
        • Мощный двигатель справляется с жесткой травой и мелкой порослью
        • Небольшой вес