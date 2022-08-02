Преимущества

Бензиновый триммер STEHER BT-2500 не зависит от розетки

Велосипедная рукоять разгружает руки оператора

Управление на рукояти упрощает управление

Полуавтоматическая катушка экономит время пользователя

Мощный двигатель справляется с жесткой травой и мелкой порослью

Небольшой вес

Бензиновый триммер STEHER BT-2500, 2,5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3 справляется с жесткой травой и мелкой порослью. Наплечный ремень и велосипедная рукоятка снижают нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Антивибрационная система уменьшает воздействие инструмента на пользователя. Управление косой вынесено на рукоять для облегчения использования