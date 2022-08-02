Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
Арт. О00000029911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.7
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Мощность, л.с.
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|47
- Бензиновый триммер STEHER BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3 используется для ухода за придомовой территорией. Наплечный ремень и велосипедная рукоятка снижают нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Антивибрационная система уменьшает воздействие инструмента на пользователя. Управление косой вынесено на рукоять для облегчения использования
Преимущества
- Бензиновый триммер STEHER BT-1300 не зависит от розетки
- Велосипедная рукоять разгружает руки оператора
- Управление на рукояти упрощает управление
- Полуавтоматическая катушка экономит время пользователя
- Мощный двигатель справляется с жесткой травой и мелкой порослью
- Небольшой вес