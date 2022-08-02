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Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
5.0
1
7 490 ₽
8 100 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Арт. О00000029911
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3

      Бензиновый триммер Steher BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3

      • -610 ₽
      7 490 ₽
      8 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000029911
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.7
      Мощность, л.с.
      		1.7
      Ширина скашивания леской, см
      		47
      Все характеристики
      • -610 ₽
      7 490 ₽
      8 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер STEHER BT-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3 используется для ухода за придомовой территорией. Наплечный ремень и велосипедная рукоятка снижают нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Антивибрационная система уменьшает воздействие инструмента на пользователя. Управление косой вынесено на рукоять для облегчения использования

        Преимущества

        • Бензиновый триммер STEHER BT-1300 не зависит от розетки
        • Велосипедная рукоять разгружает руки оператора
        • Управление на рукояти упрощает управление
        • Полуавтоматическая катушка экономит время пользователя
        • Мощный двигатель справляется с жесткой травой и мелкой порослью
        • Небольшой вес