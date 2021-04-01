Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104

Преимущества

Малошумность

Распорка для защиты растений и коры деревьев

Небольшой вес

Отсутствие токсичных выхлопов

Электрический триммер Stihl FSЕ 52 48160114104 весом всего 2.2 кг может использоваться женщинами и пожилыми людьми. Применяется для подрезания травы вокруг клумб и деревьев. Рукоятка-скоба легко регулируется в удобное положение. Поворотная косильная головка делает кошение возможным в труднодоступных местах.