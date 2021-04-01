Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
Арт. X18612719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|2.2
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Мощность, кВт
|0.5
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Электрический триммер Stihl FSЕ 52 48160114104 весом всего 2.2 кг может использоваться женщинами и пожилыми людьми. Применяется для подрезания травы вокруг клумб и деревьев. Рукоятка-скоба легко регулируется в удобное положение. Поворотная косильная головка делает кошение возможным в труднодоступных местах.
Преимущества
- Малошумность
- Распорка для защиты растений и коры деревьев
- Небольшой вес
- Отсутствие токсичных выхлопов