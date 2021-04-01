Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
4.6
16
8 990 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
    Арт. X18612719
    4.6
    16
    Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
    Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
      Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
      Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104

      Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104

      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612719
      4.6
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		2.2
      Мощность, кВт
      		0.5
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5202, 2200 Вт, 1 гнездо, 20 м
      1 420 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5202, 2200 Вт, 1 гнездо, 20 м
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5102
      1 090 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5102
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      185 ₽
      5.0
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      Леска для триммеров Siat Premium Канат 555003, 1,6 мм, 15 м
      200 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Siat Premium Канат 555003, 1,6 мм, 15 м
      Леска для триммера Siat Professional 556001, звезда, 1,6 мм, 15 м
      120 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556001, звезда, 1,6 мм, 15 м
      Головка триммерная Stihl Autocut 2-2 для FSE-52 40087102100
      1 790 ₽
      5.0
      Головка триммерная Stihl Autocut 2-2 для FSE-52 40087102100
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300
      690 ₽
      Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300
      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
      390 ₽
      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      Масло смазочное ЯХЗ д/цепей 1л.
      Нет в наличии
      Масло смазочное ЯХЗ д/цепей 1л.
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Stihl FSЕ 52 48160114104 весом всего 2.2 кг может использоваться женщинами и пожилыми людьми. Применяется для подрезания травы вокруг клумб и деревьев. Рукоятка-скоба легко регулируется в удобное положение. Поворотная косильная головка делает кошение возможным в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Малошумность
        • Распорка для защиты растений и коры деревьев
        • Небольшой вес
        • Отсутствие токсичных выхлопов