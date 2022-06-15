Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Арт. О00000006211
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic + карманный фонарь TLA + 15 бит 600080930 предназначен для профессионального использования. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Предусмотрен специальный индикатор, который показывает оставшийся заряд аккумулятора.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
        • Набор бит в комплекте - не надо тратить дополнительные время и деньги на их приобретение