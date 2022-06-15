Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080930
Арт. О00000006211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic + карманный фонарь TLA + 15 бит 600080930 предназначен для профессионального использования. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Предусмотрен специальный индикатор, который показывает оставшийся заряд аккумулятора.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Набор бит в комплекте - не надо тратить дополнительные время и деньги на их приобретение