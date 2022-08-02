Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750
Арт. Х12713266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750 имеет двухскоростной редуктор для сверления и завинчивания. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку легко и быстро. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. В комплекте идут два аккумуляторных блока ёмкостью 4 А*ч с индикацией заряда.
Преимущества
- Электроника Variospeed (V)
- Тормоз двигателя
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
- Угловая насадка - для сверления и завинчивания в труднодоступных местах
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда