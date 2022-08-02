Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750

Преимущества

Электроника Variospeed (V)

Тормоз двигателя

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток

Угловая насадка - для сверления и завинчивания в труднодоступных местах

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы

Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750 имеет двухскоростной редуктор для сверления и завинчивания. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку легко и быстро. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. В комплекте идут два аккумуляторных блока ёмкостью 4 А*ч с индикацией заряда.