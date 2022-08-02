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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750
    Арт. Х12713266
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713266
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS PRO 600092750 имеет двухскоростной редуктор для сверления и завинчивания. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку легко и быстро. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. В комплекте идут два аккумуляторных блока ёмкостью 4 А*ч с индикацией заряда.

        Преимущества

        • Электроника Variospeed (V)
        • Тормоз двигателя
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
        • Угловая насадка - для сверления и завинчивания в труднодоступных местах
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда