Зубило слесарное Jonnesway, 25х200 мм, M61125

Зубило слесарное - это изделие, изготовленное методом ковки из прутка хромованадиевой стали. Рабочая часть закалена до высокой твердости на треть суммарной длины изделий, что позволяет многократно повторно затачивать режущую кромку. Заводская обработка предлагает изделие, подготовленное для обработки конструкционных сталей с заточкой угла режущей кромки 60°. Зубило имеет устойчивое к ударным нагрузкам фосфатирование. Применяется для производства тех видов работ, когда необходимо развитие высокого режущего усилия или точечное ударное воздействие.