Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3

Преимущества

Два режущих элемента позволяют скашивать густую траву и кустарник

Плечевая подвеска делает работу с Зубр КРБ-2500 более комфортной

Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте

Регулируемая по высоте велосипедная рукоятка

Редуктор на выходе повышает крутящий момент

Увеличенный ресурс двигателя (высокотехнологичная обработка двигателя, два компрессионных кольца, хромовое покрытие цилиндра)

Двойная система гашения вибрации

Блокировка управления подачей топлива - для безопасности оператора

Бензиновый триммер ЗУБР КРБ-2500 поможет подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Встроенная система гашения вибрации и плечевой ремень снижают нагрузку на руки при работе. Вы легко заведете двигатель. Запуск облегчает праймер для предварительной подкачки топлива