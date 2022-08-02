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Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
5.0
1
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Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Арт. О00000029825
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3

      Бензиновый триммер Зубр КРБ-2500, 2.5 кВт, 3.3 л.с., 52 см3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000029825
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.5
      Мощность, л.с.
      		3.3
      Ширина скашивания леской, см
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер ЗУБР КРБ-2500 поможет подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Встроенная система гашения вибрации и плечевой ремень снижают нагрузку на руки при работе. Вы легко заведете двигатель. Запуск облегчает праймер для предварительной подкачки топлива

        Преимущества

        • Два режущих элемента позволяют скашивать густую траву и кустарник
        • Плечевая подвеска делает работу с Зубр КРБ-2500 более комфортной
        • Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
        • Регулируемая по высоте велосипедная рукоятка
        • Редуктор на выходе повышает крутящий момент
        • Увеличенный ресурс двигателя (высокотехнологичная обработка двигателя, два компрессионных кольца, хромовое покрытие цилиндра)
        • Двойная система гашения вибрации
        • Блокировка управления подачей топлива - для безопасности оператора