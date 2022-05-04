Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
Арт. 9016686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оснастки
|держатель для бит
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Адаптер для бит Stayer 25512-30 значительно облегчает работу мастера. Может также использоваться и с ручным инструментом.
Преимущества
- Благодаря гибкой конструкции он предоставляет возможность производить крепежные работы в труднодоступных местах
- Можно работать под углом 90 градусов