Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30

Преимущества

Благодаря гибкой конструкции он предоставляет возможность производить крепежные работы в труднодоступных местах

Можно работать под углом 90 градусов

Адаптер для бит Stayer 25512-30 значительно облегчает работу мастера. Может также использоваться и с ручным инструментом.