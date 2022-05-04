Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
5.0
2
380 ₽
Гибкие адаптеры для шуруповерта
    Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
    Арт. 9016686
    5.0
    2
    Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
    Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
    Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
      Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
      Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30
      Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30

      Адаптер гибкий STAYER 300 мм 25512-30

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9016686
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер для бит Stayer 25512-30 значительно облегчает работу мастера. Может также использоваться и с ручным инструментом.

        Преимущества

        • Благодаря гибкой конструкции он предоставляет возможность производить крепежные работы в труднодоступных местах
        • Можно работать под углом 90 градусов