Преимущества

Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством

В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14,4 В - для длительной непрерывной работы

Небольшие габариты и малый вес (всего 1,3 килограмма) - для более удобной работы оператора

С помощью клавиши "Пуск" удобно регулировать рабочую скорость инструмента

На корпусе дрели имеется отверстие - для хранения запасной оснастки

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки

Совместимость аккумуляторов - данная модель может работать на аккумуляторах напряжением 10.8 и 14.4 Вт, емкостью 1.3, 2.6 и 3.0 А*ч, а также на аккумуляторах типа Black-pack и Red-pack

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408 . 25 бит в комплекте предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. Для быстрой и удобной замены оснастки одной рукой модель оснащена быстрозажимным патроном с функцией Auto-Lock. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.