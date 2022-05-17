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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте
    Арт. X1048041302616
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408, 25 бит в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302616
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-Li 0.601.9A8.408 . 25 бит в комплекте предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. Для быстрой и удобной замены оснастки одной рукой модель оснащена быстрозажимным патроном с функцией Auto-Lock. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
        • В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14,4 В - для длительной непрерывной работы
        • Небольшие габариты и малый вес (всего 1,3 килограмма) - для более удобной работы оператора
        • С помощью клавиши "Пуск" удобно регулировать рабочую скорость инструмента
        • На корпусе дрели имеется отверстие - для хранения запасной оснастки
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
        • Совместимость аккумуляторов - данная модель может работать на аккумуляторах напряжением 10.8 и 14.4 Вт, емкостью 1.3, 2.6 и 3.0 А*ч, а также на аккумуляторах типа Black-pack и Red-pack