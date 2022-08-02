Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420
Арт. Х12713220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 0.603.955.420 предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Десять позиций крутящего момента позволяют выбрать нужный режим в зависимости от интенсивности работы. Светодиодная подсветка позволяет работать в плохо освещенных помещениях.
Преимущества
- Быстросменный аккумуляторный блок
- Тормоз выбега
- Высокопроизводительный двигатель с планетарным редуктором для легкого выполнения сложных задач
- Сверлильный патрон с функцией «Click», для быстрой и надежной фиксации оснастки до щелчка
- Блокировка включения
- Отсек для хранения бит в корпусе