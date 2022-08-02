Преимущества

Быстросменный аккумуляторный блок

Тормоз выбега

Высокопроизводительный двигатель с планетарным редуктором для легкого выполнения сложных задач

Сверлильный патрон с функцией «Click», для быстрой и надежной фиксации оснастки до щелчка

Блокировка включения

Отсек для хранения бит в корпусе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 0.603.955.420 предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Десять позиций крутящего момента позволяют выбрать нужный режим в зависимости от интенсивности работы. Светодиодная подсветка позволяет работать в плохо освещенных помещениях.