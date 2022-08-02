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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420
    Арт. Х12713220
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 0.603.955.420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713220
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 0.603.955.420 предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Десять позиций крутящего момента позволяют выбрать нужный режим в зависимости от интенсивности работы. Светодиодная подсветка позволяет работать в плохо освещенных помещениях.

        Преимущества

        • Быстросменный аккумуляторный блок
        • Тормоз выбега
        • Высокопроизводительный двигатель с планетарным редуктором для легкого выполнения сложных задач
        • Сверлильный патрон с функцией «Click», для быстрой и надежной фиксации оснастки до щелчка
        • Блокировка включения
        • Отсек для хранения бит в корпусе