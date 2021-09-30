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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
    Арт. X1048041302410
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302410
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4-2-LI 0.601.860.40M предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель сочетает в себе удобство пользования, малый вес и отличную производительность. Для удобства работы в малоосвещенных условиях имеется подсветка рабочей зоны. Также стоит отметить возможность быстрой замены оснастки одной рукой благодаря одногильзовому быстрозажимному сверлильному патрону с системой Auto-Lock. Инструмент поставляется в комплекте с тремя литий-ионными аккумуляторами емкостью 3.0 А*ч в кейсе L-BOXX.

        Преимущества

        • Инновационный двухскоростной редуктор с цельнометаллическими зубчатыми колесами
        • Тормоз выбега для точных резьбовых соединений при серийном ведении работы
        • Уникальная Li-Ion технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы аккумуляторов на 400 %
        • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Электронная регулировка оборотов усилием нажатия на клавишу "Пуск"
        • Диаметр резьбы шпинделя: 1/2"
        • Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзарядить аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки
        • Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности
        • Исключительно малый вес: всего 1.4 кг вместе с аккумулятором
        • 3 аккумулятора в комплекте для продолжительной работы в условиях отсутствия сетей электроснабжения
        • Удобный транспортировочный кейс L-BOXX