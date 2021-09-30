Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M

Преимущества

Инновационный двухскоростной редуктор с цельнометаллическими зубчатыми колесами

Тормоз выбега для точных резьбовых соединений при серийном ведении работы

Уникальная Li-Ion технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы аккумуляторов на 400 %

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Электронная регулировка оборотов усилием нажатия на клавишу "Пуск"

Диаметр резьбы шпинделя: 1/2"

Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзарядить аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки

Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности

Исключительно малый вес: всего 1.4 кг вместе с аккумулятором

3 аккумулятора в комплекте для продолжительной работы в условиях отсутствия сетей электроснабжения

Удобный транспортировочный кейс L-BOXX

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4-2-LI 0.601.860.40M предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель сочетает в себе удобство пользования, малый вес и отличную производительность. Для удобства работы в малоосвещенных условиях имеется подсветка рабочей зоны. Также стоит отметить возможность быстрой замены оснастки одной рукой благодаря одногильзовому быстрозажимному сверлильному патрону с системой Auto-Lock. Инструмент поставляется в комплекте с тремя литий-ионными аккумуляторами емкостью 3.0 А*ч в кейсе L-BOXX.