Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-Li 0.601.860.40M
Арт. X1048041302410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4-2-LI 0.601.860.40M предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель сочетает в себе удобство пользования, малый вес и отличную производительность. Для удобства работы в малоосвещенных условиях имеется подсветка рабочей зоны. Также стоит отметить возможность быстрой замены оснастки одной рукой благодаря одногильзовому быстрозажимному сверлильному патрону с системой Auto-Lock. Инструмент поставляется в комплекте с тремя литий-ионными аккумуляторами емкостью 3.0 А*ч в кейсе L-BOXX.
Преимущества
- Инновационный двухскоростной редуктор с цельнометаллическими зубчатыми колесами
- Тормоз выбега для точных резьбовых соединений при серийном ведении работы
- Уникальная Li-Ion технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы аккумуляторов на 400 %
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Электронная регулировка оборотов усилием нажатия на клавишу "Пуск"
- Диаметр резьбы шпинделя: 1/2"
- Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзарядить аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки
- Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности
- Исключительно малый вес: всего 1.4 кг вместе с аккумулятором
- 3 аккумулятора в комплекте для продолжительной работы в условиях отсутствия сетей электроснабжения
- Удобный транспортировочный кейс L-BOXX