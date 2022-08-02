Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
Арт. Х12444
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|30
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Двигатель работает в двух скоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок. Диапазон зажима патрона 1-10мм. Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений.
Преимущества
- Компактность
- Высокопрочный корпус
- Тормоз выбега - для точных резьбовых соединений и быстрого заворачивания нескольких шурупов подряд
- Высокий крутящий момент
- Качественный планетарный редуктор с простой пылезащищенной системой переключения скоростей
- Реверс и блокировка включения