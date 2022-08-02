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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
    Арт. Х12444
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12444
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Двигатель работает в двух скоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок.  Диапазон зажима патрона 1-10мм.  Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений. 

        Преимущества

        • Компактность
        • Высокопрочный корпус
        • Тормоз выбега - для точных резьбовых соединений и быстрого заворачивания нескольких шурупов подряд
        • Высокий крутящий момент
        • Качественный планетарный редуктор с простой пылезащищенной системой переключения скоростей
        • Реверс и блокировка включения