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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
    Арт. Х12713214
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713214
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		75
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4 VE-2-LI+L Boxx - это профессиональный инструмент, пригодный для выполнения работ в местах, не имеющих доступа к сети электропитания. Для удобства работы, инструмент оснащен регулировкой скорости и имеет 25 позиций крутящего момента.

        Преимущества

        • В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента
        • Время заряда аккумулятора: 35 минут
        • Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора
        • Эластичный корпус Dura Shield защищает инструмент от поломок при падении, а система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки - для исправной работы на протяжении всего срока службы