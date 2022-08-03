Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4VЕ-2-Li 0.601.865.400 + кейс LBoxx
Арт. Х12713214
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|75
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4 VE-2-LI+L Boxx - это профессиональный инструмент, пригодный для выполнения работ в местах, не имеющих доступа к сети электропитания. Для удобства работы, инструмент оснащен регулировкой скорости и имеет 25 позиций крутящего момента.
Преимущества
- В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента
- Время заряда аккумулятора: 35 минут
- Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора
- Эластичный корпус Dura Shield защищает инструмент от поломок при падении, а система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки - для исправной работы на протяжении всего срока службы