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Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Арт. 1034142
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968

      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Арт. 1034142
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-202C 4935443968 обеспечивает автономную работу при монтажных и демонтажных работах по металлу, дереву и бетону. Применяется для сверления и сверления с ударом. Данная модель обеспечивает возможность работы с резьбовым крепежом благодаря наличию переходника под биты в комплекте. Для повышения удобства и точности работ на рукоятке предусмотрены нескользящие накладки. За хорошую видимость рабочей зоны отвечает встроенная светодиодная подсветка. Инструмент поставляется в кейсе, что обуславливает безопасность и удобство транспортировки и хранения.

        Преимущества

        • Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда
        • Выдерживает температуру от -18 до +50 °С
        • Металлический корпус редуктора AEG BBH12 LI-202C 4935443968 - для увеличения надежности
        • Предохранительная муфта - для защиты пользователя
        • Переходник для бит в комплекте - для различного применения
        • Функция отключения удара - для сверления в металле и дереве
        • Индикатор уровня заряда - для контроля
        • Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки