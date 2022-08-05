Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968

Преимущества

Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда

Выдерживает температуру от -18 до +50 °С

Металлический корпус редуктора AEG BBH12 LI-202C 4935443968 - для увеличения надежности

Предохранительная муфта - для защиты пользователя

Переходник для бит в комплекте - для различного применения

Функция отключения удара - для сверления в металле и дереве

Индикатор уровня заряда - для контроля

Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки

Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-202C 4935443968 обеспечивает автономную работу при монтажных и демонтажных работах по металлу, дереву и бетону. Применяется для сверления и сверления с ударом. Данная модель обеспечивает возможность работы с резьбовым крепежом благодаря наличию переходника под биты в комплекте. Для повышения удобства и точности работ на рукоятке предусмотрены нескользящие накладки. За хорошую видимость рабочей зоны отвечает встроенная светодиодная подсветка. Инструмент поставляется в кейсе, что обуславливает безопасность и удобство транспортировки и хранения.