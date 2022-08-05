Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-202C 4935443968
Арт. 1034142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|800
- Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-202C 4935443968 обеспечивает автономную работу при монтажных и демонтажных работах по металлу, дереву и бетону. Применяется для сверления и сверления с ударом. Данная модель обеспечивает возможность работы с резьбовым крепежом благодаря наличию переходника под биты в комплекте. Для повышения удобства и точности работ на рукоятке предусмотрены нескользящие накладки. За хорошую видимость рабочей зоны отвечает встроенная светодиодная подсветка. Инструмент поставляется в кейсе, что обуславливает безопасность и удобство транспортировки и хранения.
Преимущества
- Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда
- Выдерживает температуру от -18 до +50 °С
- Металлический корпус редуктора AEG BBH12 LI-202C 4935443968 - для увеличения надежности
- Предохранительная муфта - для защиты пользователя
- Переходник для бит в комплекте - для различного применения
- Функция отключения удара - для сверления в металле и дереве
- Индикатор уровня заряда - для контроля
- Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки