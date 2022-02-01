Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
    Арт. Х12713312
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500 предназначена для закручивания различных крепежных элементов и для сверления. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под необходимый режим работы. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных помещениях. Специальный держатель на корпусе инструмента позволяет закрепить его на ремень. Данная модель оснащена электроникой Variospeed (V), тормозом двигателя и реверсом.

        Преимущества

        • Электроника Variospeed (V)
        • Тормоз двигателя
        • Небольшой вес (1.8 кг) для неутомительной работы длительное время
        • Metabo "Quick": быстрая замена крепления инструмента и инструментальной насадки
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
        • Запатентованная технология AIR COOLED обеспечивает быструю зарядку и долгий срок службы
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда