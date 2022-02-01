Преимущества

Электроника Variospeed (V)

Тормоз двигателя

Небольшой вес (1.8 кг) для неутомительной работы длительное время

Metabo "Quick": быстрая замена крепления инструмента и инструментальной насадки

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток

Запатентованная технология AIR COOLED обеспечивает быструю зарядку и долгий срок службы

Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500 предназначена для закручивания различных крепежных элементов и для сверления. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под необходимый режим работы. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных помещениях. Специальный держатель на корпусе инструмента позволяет закрепить его на ремень. Данная модель оснащена электроникой Variospeed (V), тормозом двигателя и реверсом.