Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500
Арт. Х12713312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT Quick 602101500 предназначена для закручивания различных крепежных элементов и для сверления. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под необходимый режим работы. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных помещениях. Специальный держатель на корпусе инструмента позволяет закрепить его на ремень. Данная модель оснащена электроникой Variospeed (V), тормозом двигателя и реверсом.
Преимущества
- Электроника Variospeed (V)
- Тормоз двигателя
- Небольшой вес (1.8 кг) для неутомительной работы длительное время
- Metabo "Quick": быстрая замена крепления инструмента и инструментальной насадки
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
- Запатентованная технология AIR COOLED обеспечивает быструю зарядку и долгий срок службы
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда