Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500

Аккумуляторная дрель-винтоверт Metabo BS 14.4 LT 602100500 имеет двадцать позиций крутящего момента, что позволяет выбрать нужный режим в зависимости от интенсивности работы. Удобная прорезиненная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания. Встроенная подсветка даёт возможность работать даже при плохом освещении. В комплекте идёт два аккумуляторных блока ёмкостью 4 А/ч. Резьба сверлильного шпинделя составляет 1/2 " - 20 UNF.

Преимущества

