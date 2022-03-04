Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
Арт. X1048041302332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-винтоверт Metabo BS 14.4 LT 602100500 имеет двадцать позиций крутящего момента, что позволяет выбрать нужный режим в зависимости от интенсивности работы. Удобная прорезиненная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания. Встроенная подсветка даёт возможность работать даже при плохом освещении. В комплекте идёт два аккумуляторных блока ёмкостью 4 А/ч. Резьба сверлильного шпинделя составляет 1/2 " - 20 UNF.
Преимущества
- Электроника Variospeed (V)
- Небольшой вес (всего 1.7 кг) - для удобной и неутомительной работы оператора
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Блокировка шпинделя
- Реверс - для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
- Аккумулятор Li-ion - малый вес и большой ресурс
- Запатентованная технология AIR COOLED для быстрой зарядки и длительного срока службы
- Модель поставляется с двумя аккумуляторами для удобства работы условиях отсутствия сетей электроснабжения
- Тормоз двигателя для серийных работ с крепежами
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, что решает вопрос хранения и транспортировки