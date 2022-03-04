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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Арт. X1048041302332
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 LT 602100500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302332
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-винтоверт Metabo BS 14.4 LT 602100500 имеет двадцать позиций крутящего момента, что позволяет выбрать нужный режим в зависимости от интенсивности работы. Удобная прорезиненная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания. Встроенная подсветка даёт возможность работать даже при плохом освещении. В комплекте идёт два аккумуляторных блока ёмкостью 4 А/ч. Резьба сверлильного шпинделя составляет 1/2 " - 20 UNF.

        Преимущества

        • Электроника Variospeed (V)
        • Небольшой вес (всего 1.7 кг) - для удобной и неутомительной работы оператора
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Блокировка шпинделя
        • Реверс - для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
        • Аккумулятор Li-ion - малый вес и большой ресурс
        • Запатентованная технология AIR COOLED для быстрой зарядки и длительного срока службы
        • Модель поставляется с двумя аккумуляторами для удобства работы условиях отсутствия сетей электроснабжения
        • Тормоз двигателя для серийных работ с крепежами
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, что решает вопрос хранения и транспортировки