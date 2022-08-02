Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105530

Преимущества

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, длительного срока службы

Модель поставляется в пластмассовом чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 Li 602105530 имеет встроенную подсветку, которая позволяет работать даже при плохом освещении. На корпусе есть специальное отверстие под запасную оснастку. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки производится легко. Максимальный крутящий момент составляет 40 Нм.