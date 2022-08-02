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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105530
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105530
    Арт. X1048041302415
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105530

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602105530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302415
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 Li 602105530 имеет встроенную подсветку, которая позволяет работать даже при плохом освещении. На корпусе есть специальное отверстие под запасную оснастку. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки производится легко. Максимальный крутящий момент составляет 40 Нм.

        Преимущества

        • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, длительного срока службы
        • Модель поставляется в пластмассовом чемодане - для удобства хранения и транспортировки