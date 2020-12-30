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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
5.0
2
11 190 ₽
11 499 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550
    Арт. О00000005805
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550

      • -309 ₽
      11 190 ₽
      11 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005805
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -309 ₽
      11 190 ₽
      11 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206550 снабжен одногильзовым патроном с блокировкой шпинделя, что позволяет легко менять оснастку. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Внизу на корпусе имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл. Специальный зажим позволяет крепить винтоверт на ремень. 

        Преимущества

        • Для универсального применения
        • Легкий и компактный инструмент
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
        • Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Metabo BS 14.4 602206550