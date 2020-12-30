Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206550 снабжен одногильзовым патроном с блокировкой шпинделя, что позволяет легко менять оснастку. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Внизу на корпусе имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл. Специальный зажим позволяет крепить винтоверт на ремень.

Преимущества