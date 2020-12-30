Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550
Арт. О00000005805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206550 снабжен одногильзовым патроном с блокировкой шпинделя, что позволяет легко менять оснастку. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Внизу на корпусе имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл. Специальный зажим позволяет крепить винтоверт на ремень.
Преимущества
- Для универсального применения
- Легкий и компактный инструмент
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
- Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Metabo BS 14.4 602206550